Lukaku zal zich moeten inhouden... UEFA legt nieuwe regel op voor het EK in Duitsland

Tijdens het EK in Duitsland wil de UEFA geen bestorming van de scheidsrechters zien na een beslissing. Enkel de aanvoerder zal uitleg krijgen, de anderen zullen beloond worden met geel.

Een maand voor de aftrap van het toernooi in Duitsland heeft Roberto Rosetti, de hoofdscheidsrechter van de Europese voetbalbond UEFA, laten weten dat dit wordt ingevoerd.

Dit voorstel kwam eerder ook ter sprake in de Premier League vorig seizoen, maar toen werd het niet uitgevoerd. Nu gaat de UEFA het officieel uitproberen.

Met deze maatregel hoopt de UEFA de sfeer op het veld te verbeteren en een positiever imago voor de voetbalsport te creëren. Rosetti legt uit: "We willen dat scheidsrechters meer inzicht geven in hun beslissingen."

"We geloven dat een constructieve dialoog tussen scheidsrechters en aanvoerders ten goede zal komen aan iedereen en dat we zo een positieve impact kunnen hebben op de toekomst van het spel", voegt de hoofdscheidsrechter eraan toe.

Als de doelman de aanvoerder is, mag de ploeg een veldspeler aanwijzen om met de scheidsrechter in gesprek te gaan. Bij de Rode Duivels is Kevin De Bruyne de aanvoerder en Romelu Lukaku daarna. Als KDB op het veld staat, zal Big Rom zich dus moeten inhouden.