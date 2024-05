Een nieuwe trend in het voetbal? Trainers die verhuizen nog voor het seizoen gedaan is: "Sommige mensen zijn gek geworden"

Club Brugge deed het vorig seizoen al door Ronny Deila bij Standard weg te halen. Philippe Clement werd acht dagen na zijn titel met Genk in Brugge voorgesteld... En nu dus Wouter Vrancken die volgend seizoen bij Gent aan de slag gaat en waar heel wat over te doen was.

Waarom wachten de clubs niet tot na het seizoen om te onderhandelen met een nieuwe trainer? “Voetbal is een bizarre wereld geworden”, zegt een makelaar in HLN. “Wij bieden nooit een trainer aan als die elders nog in de beslissende fase van het seizoen zit, maar ieder heeft zijn werkwijze. En het zijn niet alleen de makelaars, soms is het de coach of de speler die aandringt om te zoeken naar opportuniteiten.” Dan gaat het ook niet alleen over trainers, maar ook over spelers, die al heel snel willen weten waar ze volgend seizoen gaan spelen. “Mensen hebben geen geduld meer, al zorgt de markt er ook voor dat er geen geduld meer kán zijn”, beaamt een Belgische makelaar. “Op een bepaald moment moet je mee in het verhaal, anders beginnen er mensen voor jouw cliënt te werken, terwijl ze daar totaal niet voor bevoegd zijn. Sommige mensen zijn gek geworden. Ze komen dan af met voorstellen: 'Kijk eens wat wij hebben, jouw makelaar heeft dat niet kunnen realiseren'. Dan moet je wel snel met iets op de proppen komen.” Een werkwijze die op tegenkanting stuit. “Ik ben daar allemaal niet voor. Mensen moeten eens leren om kalm te blijven en doen waarvoor ze goed, soms té goed, betaald worden. In het voetbal denken heel veel mensen alleen aan zichzelf. Als ik het heb, dan heb ik het : zo redeneren ze. En naar de andere betrokken partijen kijken ze niet om.”