Johan Boskamp schat het in: "Stel dat ze Riemer toch buitengooien..."

Brian Riemer moest het ontgelden na de nederlaag tegen Club Brugge. Johan Boskamp evalueert de positie van de Deense trainer.

RSC Anderlecht ging vorig weekend in eigen huis onderuit tegen Club Brugge. Daarmee mocht paarswit een kruis maken over de landstitel.

Al tijdens de wedstrijd was Brian Riemer kop van jut, omdat hij tactisch onvoldoende ingreep. Na de match lieten enkele clubiconen zelfs horen dat de Deen ontslagen moest worden.

Johan Boskamp denkt niet dat het zover zal komen en daar zijn de nodige redenen voor. “Zolang zijn vriendje hem alles in zijn oortje toefluistert vanuit de tribune wel zeker?”, vertelt de analist in Het Belang van Limburg.

Relatie met Fredberg

Volgens Boskamp is ook Fredberg verantwoordelijk voor de situatie bij Anderlecht. “Fredberg blijft voorlopig buiten schot, maar hij is toch de man die samen met Riemer beslist over wat er gebeurd op het veld. Noem me maar ouderwets, maar ik blijf dat vreemd vinden.”

Een nieuwe trainer zou de manier waarop Fredberg werkt nooit aanvaarden, zo is de Nederlander zeker van zijn stuk. Al probeert hij ook in te schatten wat er zou gebeuren als Riemer wel zijn C4 zou krijgen.

“Stel dat ze Riemer toch buitengooien, dan moeten ze op zoek naar een andere trainer die dat oortje van Fredberg wil dragen. Ik zeg het je nu al: veel gaan ze er zo niet vinden. Het ondermijnt je gezag als coach bij de spelers.”

Voorlopig staat het clubbestuur echter nog volledig achter Riemer. Hij heeft de club uiteindelijk stevig uit het slop gehaald en gebracht tot een titelkandidaat dit seizoen.