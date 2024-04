📷 Onthuld: 'Loïs Openda heeft straffe afkoopclausule in zijn contract'

In de zomer van vorig jaar nam RB Leipzig Loïs Openda over van RC Lens. Daarvoor legde de Duitse club iets meer dan 38 miljoen euro op tafel.

Volgens Transfermarkt is de Rode Duivel op dit moment 40 miljoen euro waard. Hij ligt bij zijn Duitse club nog onder contract tot de zomer van 2028.

Het contract bevat echter een speciale clausule als Openda zou willen vertrekken. Die is echter nog niet deze zomer geldig, maar wel in 2025. Dat schrijft Fabrizio Romano op zijn sociale media. Voor 80 miljoen euro is Openda in de zomer van 2025 op te halen in Leipzig.

Indertijd ving Club Brugge, toen Openda richting Lens vertrok, 9,8 miljoen euro aan transfersommen en ook nog eens 2 miljoen euro bonussen. Aan de doorverkoop naar Leipzig kreeg blauwzwart nog een 3,59 miljoen euro.

Openda scoorde dit seizoen al 28 doelpunten voor Leipzig. Hij deelde ook nog eens 7 assists uit.

🔴⚪️ Loïs Openda's release clause at RB Leipzig won't be available this summer; it will be worth €80m starting from summer 2025.



Openda has scored 28 goals in all competitions this season with RB Leipzig super happy with his performances. pic.twitter.com/vZqNwqwwJb