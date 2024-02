Club Brugge out voor de titelrace? Invallers bezorgen Anderlecht zege na onwaarschijnlijk slot

Club Brugge heeft een pijnlijke nederlaag geleden tegen Anderlecht. Angulo scoorde in de extra tijd de winning goal voor paars-wit.

Club Brugge ontving in Jan Breydel Anderlecht voor een belangrijke wedstrijd. Bij verlies groeide de achterstand tot 12 punten, bij winst kwam het terug tot op zes punten. Er stond dus veel op het spel.

Dat was voelbaar in de eerste vijf minuten, maar daarna werd het een intense topper. Na twaalf minuten opende Dreyer de score voor paars-wit, maar de goal werd afgekeurd voor buitenspel van Dolberg.

Zo’n vijf minuten later was het wel prijs voor Club. Jutgla tikte een kopbal van Vanaken voor de neus van Rits en Schmeichel. Anderlecht bleef niet bij de pakken zitten en reageerde na een halfuur.

Dolberg knalde de gelijkmaker binnen, maar opnieuw werd de goal afgekeurd. In een voorgaande fase was er sprake van hands van Hazard, na het bekijken van de beelden was scheidsrechter Lambrechts zijn besluit.

๐Ÿ–ฅ๏ธ | Jorne Spileers duwt Thorgan Hazard, die krijgt de bal tegen de arm en de VAR keurt het doelpunt af. ๐Ÿ'€๐Ÿ–๏ธ

Daarna was het wat wachtene op kansen, de intensiteit lag wel nog altijd hoog. Ook in de tweede helft, waarbij vooral Anderlecht op zoek ging naar de gelijkmaker. Hazard kopte naast, Mignolet redde het schot van Dolberg.

Anderlecht drong wel aan, maar scoren lukte niet. Tot Luis Vazquez een kwartier voor tijd op het veld kwam. De Argentijn klom hoger dan De Cuyper in de zestien en kopte in de 80ste minuut de gelijkmaker binnen.

De topper leek voor de derde keer op rij op 1-1 te eindigen, maar in de toevoegde tijd bezorgde Angulo Club nog een koude douche met de 1-2. De invaller kwam inglijden op een voorzet van Dreyer en bezorgde Anderlecht de zege.

Anderlecht wint zo voor het eerst sinds mei 2018 nog eens in Jan Breydel en zet Club Brugge al op twaalf punten in de stand. Als Union straks wint tegen Standard, volgt Club al op twintig punten van de leider.