Hans Vanaken baalt enorm nadat Club Brugge mokerslag krijgt te verwerken in blessuretijd: "Dit komt heel zwaar aan"

Anderlecht heeft zondag met 1-2 gewonnen van Club Brugge. Het winnende doelpunt van Angulo viel pas in de blessuretijd.

Zo krijgt Club Brugge een stevige domper te verwerken. Het verschil tussen een gelijkspel en een nederlaag is heel groot voor blauw-zwart. Paars-wit loopt zo 12 punten uit op Club.

"Dit komt heel zwaar aan", reageerde Hans Vanaken na afloop voor de camera's van Eleven DAZN. "Ik denk dat dat wel duidelijk is. Dit was vooral weer niet nodig, denk ik. Na 70 minuten beginnen we iets te fel terug te zakken. Zij brengen daarna Vazquez nog en ze beginnen die ballen dan te pompen. Zo valt hun eerste goal ook."

"Het is gewoon erg zuur. Na die 1-1 krijgen we nog enkele kleine mogelijkheden. Ik denk dat dit een beetje het seizoen van de twee ploegen samenvat. Bij hun valt het net allemaal goed en bij ons allemaal net niet. Dat is hard maar er zit niets anders op dan door te gaan en hopelijk woensdag de bekerfinale te bereiken", besluit de middenvelder van Club.