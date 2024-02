🎥 Opmerkelijke gast in de tribunes gespot tijdens topper Club Brugge-Anderlecht

Anderlecht heeft zondagnamiddag met 1-2 op de valreep gewonnen van Club Brugge. Angulo besliste de wedstrijd helemaal op het einde.

Het was een leuke topper voor de neutrale supporter met veel actie in het Jan Breydelstadion. Anderlecht won uiteindelijk na een laat doelpunt van Angulo met 1-2.

In de tribunes zagen we tijdens de wedstrijd een opmerkelijke gast. Nathan Vandergunst, beter bekend als Acid, stond tussen de supporters met een opvallende hoed.

De Youtuber kwam afgelopen week veel in het nieuws. Hij kreeg zijn straf te horen nadat hij in een video de namen van ex-Reuzegommers had gelekt. In het weekend was het duidelijk wel tijd voor een beetje ontspanning.