Riemer en Vertonghen reageren op de ostentatieve vijfde gele kaart van de Anderlechtverdediger

In het absolute slot van de match tegen Club Brugge pakte Jan Vertonghen geel. Zijn vijfde, waardoor hij tegen KAS Eupen geschorst is.

In de 90ste minuut, bij een 1-1-tussenstand, probeerde Jan Vertonghen tijd te winnen door lang te wachten bij een uittrap. Hij kreeg heel Jan Breydel op zijn dak. Scheidsrechter Erik Lambrechts kon dan ook niet anders dan de Anderlechtverdediger geel te geven.

Vertonghen wou eerst zelf uittrappen, maar liet dat uiteindelijk toch over aan doelman Kasper Schmeichel. Zijn vijfde gele kaart, waardoor Vertonghen er niet bij is, de volgende match tegen KAS Eupen.

Vijfde gele kaart en schorsing voor Jan Vertonghen

“Ik ben liever in de reguliere competitie geschorst dan in de play-offs”, grijnsde Vertonghen achteraf bij Het Laatste Nieuws. Brian Riemer denkt niet dat zijn verdediger bewust voor de gele kaart ging, zo liet hij na de match weten.

“Ik kan me niet voorstellen dat Jan blij was”, aldus Brian Riemer. “Er werd veel tijd gerokken in deze match. Dat is gewoon een element in het voetbal.”

De oplossing heeft Riemer al klaar, waardoor er misschien intern toch al wel gesproken werd over een mogelijke vijfde gele kaart van Vertonghen.

“Hij is nu geschorst tegen Eupen, maar volgende week zien we dan Federico Gattoni. We willen hem ook klaarstomen voor de Champions’ Play-offs en Eupen is een ideale gelegenheid”, besloot Riemer.