René Vandereycken zegt wat de reden is voor de nederlaag van Club Brugge tegen Anderlecht

Club Brugge verloor zondag in eigen huis de topper van RSC Anderlecht. Opnieuw gaf blauwzwart een voorsprong uit handen.

De overwinning van RSC Anderlecht op bezoek bij Club Brugge is voor analist René Vandereycken toch enigszins een verrassing, zo laat hij weten in zijn analyse in Het Nieuwsblad.

Het voetbal van beide ploegen ligt volgens hem dicht bij elkaar. “Ik had dus gedacht dat het thuisvoordeel de doorslag zou geven. Al vind ik de zege van Anderlecht wel verdiend, en was ik gecharmeerd door de manier waarop het vrank en vrij ging voetballen in Jan Breydel”, klinkt het.

Club Brugge was nochtans op voorsprong gekomen, maar dan gebeurde er iets dat Vandereycken maar niet kan begrijpen. “Het blijft wel opvallend hoe Club Brugge eens het op voorsprong staat plots minder druk gaat zetten. Ze lijken liever een voorsprong te verdedigen dan hem verder uit te bouwen.”

Club Brugge zet geen druk meer na eerste doelpunt

In de eerste helft zette blauwzwart bijzonder goed druk en als ze op dat elan blijven doorgaan, dan zat een tweede doelpunt er zeker nog in en was de wedstrijd mogelijk wel gespeeld. Maar dat kwam er niet.

“Waarom dat niet gebeurt, is als buitenstaander moeilijk te beoordelen. Ik begrijp het alleszins niet. Krijgen ze die opdracht van Deila? Of zit dat toch vooral in de hoofden van de spelers? Het is alleszins typerend voor de laatste maanden van Club, want dit is niet de eerste keer dat het een voorsprong weggeeft”, besluit de analist.