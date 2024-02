Simon Mignolet legt de vinger op de wonde bij Club Brugge: "Dat moeten we écht veranderen"

Club Brugge heeft in eigen huis een eerste nederlaag van het seizoen geleden tegen Anderlecht. Simon Mignolet legde de vinger op de wonde over wat er fout liep.

Club Brugge trok met een 1-0 voorsprong de kleedkamer in tegen Anderlecht en hield die voorsprong ook vast tot het slotkwartier. Maar toen slikte het nog twee goals van invallers Vazquez en Angulo en verloor het voor de zesde keer dit seizoen in de Jupiler Pro League.

Voorsprong vasthouden moeilijk

Met 5 op 15 zet Club ook een dramatische reeks neer, waardoor de achterstand op Anderlecht nu al oploopt tot twaalf punten. Simon Mignolet had een duidelijke analyse klaar achteraf. "We kunnen alweer geen voorsprong vasthouden."

"Dat is gebeurd tegen Antwerp, Kortrijk en nu vandaag ook tegen Anderlecht. Dat is iets wat we écht moeten veranderen of we gaan nooit wedstrijden winnen, zeker geen toppers zoals nu tegen Anderlecht."

"We kunnen bij een voorsprong de bal niet goed genoeg bijhouden vooraan. Dat is iets wat we zeker moeten trachten op te lossen. Als je de kansen niet wil geven aan de tegenstander, moet je de bal in de ploeg kunnen houden."