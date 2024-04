Adrien Trebel is woest op fans van Anderlecht: "Dat is in het verkeerde keelgat geschoten"

Noah Sadiki is bij veel fans van RSC Anderlecht afgeschreven. Het jeugdproduct van paars-wit koos afgelopen zomer voor een avontuur bij Union SG. Adrien Trebel kan niet lachen met hoe zijn voormalige poulain in het Lotto Park wordt behandeld.

Het moet gezegd: Adrien Trebel heeft kennis van zaken. De Fransman trainde bij de B-kern van RSC Anderlecht samen met Noah Sadiki. Bovendien weet de middenvelder - hij verliet Standard destijds voor Anderlecht - hoe gevoelig een transfer naar een rivaal kan liggen.

"Ik herinner me nog dat ik bij Anderlecht tekende", kijkt Trebel terug op zijn eigen spraakmakende overgang. "Ik wist wat er op me af zou komen. Ik had mijn profielen op sociale media geblokkeerd. Ik deed er alles aan om mijn familie te beschermen voor de reacties."

"Sadiki was amper achttien jaar toen hij eenzelfde transfer heeft gemaakt", gaat Trebel verder in Football Time. "Je ziet dat hij zich probeert te verdedigen, maar de commentaren blijven komen. Dat maakt me enorm kwaad. Dat maakt me zelfs woest! Vooral omdat ik die jongen zo goed ken. Dat is bij mij echt in het verkeerde keelgat geschoten."

"De beledigingen gingen er zwaar over", haalt Trebel uit naar de fans van Anderlecht. "Ik kan begrijpen dat die mensen het niet leuk vinden dat hij voor de buren en een rivaal kiest. Maar dat wil niet zeggen dat er geen grenzen zijn."

Uithaal van vader Sadiki

Bovendien hielp de reactie van vader Sadiki - hij gebruikt het shirt van Anderlecht voor niet-hygiënische doeleinden - niet echt. "Die uitspraken keur ik niet goed. Een vader probeert zijn kind te beschermen. Hij heeft het gewoon verkeerd aangepakt."