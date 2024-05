Honger bij spelers en trainer Deinze is groot - club doet ferme geste voor de supporters

SK Lommel en KMSK Deinze spelen op zondag hun eerste van twee belangrijke duels in de finales van de Promotion Play-off. De winnaar daarvan mag tegen Kortrijk, RWDM of Eupen promotie proberen te verwezenlijken.

Wie alvast heel veel zin heeft om te promoveren is Kenneth Schuermans. De 32-jarige centrale verdediger wist al twee keer eerder promotie af te dwingen, nu wil hij ook tegen Lommel in zijn Limburg opnieuw een stap zetten.

"De honger is groot, ja", aldus Schuermans in een reactie over hoeveel zin hij heeft om opnieuw een promotie af te dwingen. En hij is niet de enige, want ook de rest van de ploeg én de coach zijn heel duidelijk in hun bewoordingen.

"Lommel is de best voetballende ploeg, maar wij kunnen elk team bespelen", aldus coach Hans Somers. Hij beseft dat zijn team tegen Patro Eisden opnieuw dingen heeft bijgeleerd: "In zo'n cupwedstrijden zit er elektriciteit in de lucht, dan betaal je leergeld."

Deinze zelf gaat ver in hun zoektocht naar fans in Lommel. Net als voor de verre verplaatsing tegen Patro Eisden bieden ze daarom onder meer gratis tickets aan. De vocale steun hielp hen in de halve finales mee aan een 0-4 uitgangspositie. Dat laat Deinze weten via haar webstek: