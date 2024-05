Assistenkoning Cameron Puertas doet opvallende bekentenis over dit seizoen bij Union SG

Met 15 assists is Cameron Puertas de absolute assistenkoning van de Jupiler Pro League. Al leek hij vorige zomer de club te zullen verlaten.

De 25-jarige Cameron Puertas is van goudwaarde gebleken voor Union SG. Hij kroonde zich tot de assistenkoning van de Jupiler Pro League. Maar liefst vijftien keer hielp hij dit seizoen een ploegmaat aan een doelpunt.

Nochtans leek hij na vorig seizoen niet bij Union SG te blijven. Als Karel Geraerts gebleven was, dan speelde hij zeker niet meer voor de Brusselaars, zo geeft hij mee in een interview met Het Nieuwsblad.

Geen kans gekregen

“Dat denk ik niet”, zegt Puertas. “Ik had daar ook met de club over gepraat, maar ze vroegen me om te wachten tot er een nieuwe trainer kwam. En die kwam er gelukkig. Blessin kwam, gaf me meteen vertrouwen, waardoor ik weer bevrijd kon spelen.”

Geraerts gaf Puertas geen kansen, zo klinkt het, al was de concurrentie, vooral met Teuma, bijzonder groot binnen het team. En dat beseft hij zelf ook.

“Lazare, Senne Lynen, Teddy: de middenvelders deden het allemaal goed. En dat werkte: we wonnen ook voortdurend. Dan is het normaal dat ze speelden. Alleen had ik soms ook eens een kans verdiend. Nu, ik respecteer die keuzes en mentaal ben ik er ook sterker uitgekomen.”