Nog maar aangesteld, maar alweer weg: Interne strubbelingen bij Anderlecht

Opvallend nieuws vanop Anderlecht. De nieuwe Performance Director Dave Cosgrave is alweer vertrokken.

Dave Cosgrave werd twee weken geleden voorgesteld bij RSC Anderlecht. Hij werd de nieuwe Performance Director. Verschillende kranten melden vandaag echter dat hij al opnieuw vertrokken is bij paarswit.

Officieel is hij om privéredenen naar de Verenigde Staten vertrokken, maar nu is te horen dat er interne onenigheid was over zijn manier van werken en de juiste invulling van zijn functie. De kans dat hij terugkeert is zo goed als nul.

Cosgrave kon nochtans een indrukwekkend cv voorleggen, met onder andere ook referenties uit de Premier League. Hij werkte al voor Tottenham, Liverpool, Stoke City en Fullham.

Taakomschrijving

Bij de medische staff waren er echter de nodige klachten over de manier van werken van Cosgrave. De juiste afbakening van zijn job was blijkbaar onvoldoende duidelijk voor alles en iedereen, wat voor de nodige strubbelingen zorgde.

De timing om iemand nieuw aan te stellen te midden van de titelstrijd leek op zijn minst gezegd niet echt gelukkig gekozen en dat is nu ook gebleken.