Anderlecht verwelkomt nieuwe pion die al passeerde bij onder meer Tottenham en Liverpool

Volg Anderlecht nu via WhatsApp!

Anderlecht heeft dinsdag bekendgemaakt dat David Cosgrave aangesteld werd als Performance Director. Hij heeft ervaring opgedaan bij grote clubs als Tottenham Hotspur, Liverpool FC, Stoke City, Fulham en FC Kopenhagen.

Anderlecht heeft dinsdag via zijn officiële kanalen bekendgemaakt dat Cosgrave meteen bij de club aan de slag zal gaan als Performance Director. 'David was de voorbije 2,5 jaar werkzaam bij Orlando City SC in de MLS en heeft reeds ervaring bij clubs als Tottenham Hotspur, Liverpool FC, Stoke City, Fulham en FC Kopenhagen.'

'De Ier maakt nu met onmiddellijke ingang de overstap naar RSC Anderlecht en brengt een flinke dosis leiderschap en ervaring met zich mee. Waar Lead Physio Niels Mathieu, Performance Coach Dries Bloemen en Medical Coordinator Luc Vanden Bossche verantwoordelijk blijven voor de dagelijkse werking, zal David de strategische leiding op zich nemen', klinkt het bij de club.

Cosgrave reageerde ook al kort op de clubwebsite. "Mijn taak zal er in bestaan om de hele staf bij te staan om zo een continu competitief voordeel te creëren voor de ploeg."

"Ik wil met mijn ervaring bijdragen aan de verdere uitbouw van de high performance culture die de club nu al kenmerkt. Ik kijk ernaar uit om iedereen bij deze prachtige club te leren kennen."

Jesper Fredberg reageerde ook met enthousiasme. "We zijn al een tijdje op zoek naar een Performance Director en ik ben verheugd dat we met David het juiste profiel hebben gevonden. David voegt veel ervaring toe aan de staf en zal bijdragen aan de ondersteuning en het uitbouwen van een steeds performantere omgeving, waarin we ernaar streven om samen te presteren en het beste uit iedereen halen."