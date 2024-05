Anderlecht dacht vorige zomer zelfs sterkhouder bij Union weg te halen, maar die zag in België enkel Club Brugge als verbetering

Er zijn de voorbije twee jaar wel wat transferperikelen geweest tussen Anderlecht en Union. Ze aasden op elkaars spelers en ook op potentiële transfers. Mohamed Amoura was ook in beeld bij Anderlecht, Union viste Noah Sadiki op bij de buren. Maar er was ook Bart Nieuwkoop.

Toen Felice Mazzu naar het Lotto Park verhuisde gaf hij aan zijn bestuur mee dat hij graag Bart Nieuwkoop zou hebben om de rechterflank te versterken. Toenmalig technisch directeur Peter Verbeke gaf daar echter geen gehoor aan. Anderlecht had toen immers nog Amir Murillo in de kern zitten en Killian Sardella als back up. Maar Jesper Fredberg zag het dossier ook liggen en vorige zomer stond Nieuwkoop opnieuw op het lijstje om de rechtsback te komen versterken. Uiteindelijk hield de Nederlander de interesse zelf af, want er waren voor hem maar twee pistes die mogelijk waren: Feyenoord en Club Brugge, dat ook belangstelling toonde. Uiteindelijk trok hij dus naar Rotterdam, waar hij tegenwoordig zelfs regelmatig als rechtse winger wordt uitgespeeld. Hij staat ook op het punt er tweede te worden na het ongenaakbare PSV. Leuk weetje: Karel Geraerts was trouwens ook gecharmeerd door Sardella en had hem in die periode graag naar het Dudenpark gehaald. Maar Anderlecht wou niet meewerken.





