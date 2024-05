PSV en scorende Bakayoko winnen spektakelmatch van Sparta en grijpen 25e landstitel

PSV heeft zondagmiddag zijn 25e landstitel gegrepen. De Eindhovenaren hadden genoeg aan een punt om de titel definitief binnen te halen, en wonnen met 4-2 na een vermakelijke pot voetbal. Rode Duivel Johan Bakayoko speelde de hele wedstrijd en scoorde voor de zesde match op rij.

In het eigen Philips Stadion kwam PSV nochtans al snel op achterstand toen Metinho (8.) scoorde na geklungel in de Eindhovense verdediging. Door een ongelukkige owngoal van de Rotterdammers kwam PSV langszij, een bal gespeeld met de borst door Schouten belandde via Bakari (19.) in doel.

Bakayoko (26.) legde even later op aangeven van de Jong de 2-1 in het mandje. Sparta kwam al snel opnieuw langszij via een owngoal van Boscagli (29.), die een schot van Saito ongelukkig in doel werkte en zo zorgde voor een 2-2 ruststand.

Halfweg de tweede helft kwam PSV opnieuw op voorsprong via Boscagli (67.), die zijn owngoal goedmaakte met een doelpunt uit een ingestudeerde vrije trap. Teze (78.) zorgde voor extra glans met de 4-2.

PSV is zo op twee speeldagen van het einde zeker van zijn eerste titel sinds 2018. Het heeft nu 87 punten uit 32 wedstrijden. Eerste achtervolger Feyenoord komt zondagavond nog in actie, maar kan de Eindhovenaren niet meer bijbenen.

Sparta staat voorlopig negende met 43 punten uit 32 wedstrijden en maakt nog kans op een ticket voor de voorronde van de Conference League.