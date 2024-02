Gumienny heeft een en ander te zeggen over afgekeurde goal na hands van Hazard

RSC Anderlecht zag twee doelpunten afgekeurd worden tegen Club Brugge. Bij één van de goals was er vermeend handspel van Thorgan Hazard.

Dolberg scoorde een mooi doelpunt, na pass van Hazard, tegen Club Brugge. Het doelpunt werd echter afgekeurd wegens handspel van Hazard, iets waar iedereen zich al snel bij neer leek te leggen.

Toch is er volgens ex-scheidsrechter Serge Gumienny wel een en ander te zeggen over dat afgekeurde doelpunt en het hands van Hazard.

“De speler van Anderlecht maakt zich breed en krijgt de bal tegen de arm. Hazard kreeg natuurlijk ook een duw in de rug. Raakt Hazard op die manier de bal omdat hij die duw krijgt of was die bal sowieso op zijn arm gekomen?”, vraagt Gumienny zich af in Het Belang van Limburg.

Anderlecht zag twee goals afgekeurd worden tegen Club Brugge

“Volgens mij zag Erik Lambrechts het juist en kan je je afvragen waarom Lawrence Visser als VAR tussenkwam? Als je naar het scherm gaat kijken, dan kan je bijna niet anders dan het doelpunt afkeuren. Je wil geen discussie over een doelpunt, maar de duwfout is er wel.”

Het spel werd echter gewoon hervat. Volgens Gumienny kiest de scheidsrechter hier voor de gemakkelijke optie, om geen commotie rond de afgekeurde gelijkmaker te veroorzaken, omdat er een fout van Spileers was.

“Als er een fout tegen Hazard wordt gegeven, dan had de duw bestraft moeten worden en was het een fout in het voordeel van Anderlecht. Al zal de scheidsrechter het vermoedelijk afdoen dat de duw geen fout was en dan is de kous af”, besluit Gumienny.