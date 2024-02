Afgekeurde goals gaven Anderlecht vertrouwen: Stroeykens onthult waarom dat belangrijk was

Anderlecht heeft voor het eerst in bijna zes jaar nog eens gewonnen op het veld van Club Brugge. Voor paars-wit een deugddoende zege nadat het op achterstand kwam.

Na zo'n tien minuten zag Dreyer zijn goal afgekeurd na buitenspel van Dolberg, op het halfuur zag diezelfde Dolberg zijn gelijkmaker afgekeurd worden na handspel van Hazard. Maar in het slotkwartier ging Anderlecht er toch nog op en over.

"We hebben sinds vorige week toegeleefd naar deze wedstrijd. We wisten dat het belangrijk was om vandaag de drie punten te pakken en een statement te maken", zei Mario Stroeykens meteen na de wedstrijd.

Verdiende overwinning

"We hebben vandaag een stevige wedstrijd gespeeld als ploeg en het is een verdiende overwinning. Tijdens de rust waren we vrij kalm, omdat we in de laatste 30 minuten toch beter in de wedstrijd kwamen."

"Dat heeft ons vertrouwen gegeven. Er werden ook twee doelpunten afgekeurd, dus we wisten dat er ruimte lag. In de tweede helft hebben we dat beter benut. Het is een tijd geleden dat we hier gewonnen hebben (van mei 2018, nvdr.), dus dit doet veel deugd voor de club en voor ons."