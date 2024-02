🎥 Kasper Dolberg doet de netten twee keer trillen, maar ziet zijn naam niet op het scorebord: werd dit doelpunt terecht afgekeurd tijdens Club Brugge-Anderlecht?

Na een leuke eerste helft in de topper Club Brugge-Anderlecht gingen we de rust in met een 1-0 tussenstand. Toch was het Anderlecht dat na 45 minuten vaker de netten deed trillen.

Iets voor het halfuur kon Thorgan Hazard mooi meegeven met Kasper Dolberg die uithaalde en een heerlijk doelpunt maakte. Maar VAR Lawrence Visser zag dat er iets niet klopte aan de fase. Na een duw in de rug van Hazard, raakte de winger het leer met zijn hand. Volgens de VAR genoeg om de goal af te keuren. Een kwartier voordien zag Dolberg ook al een doelpunt terecht afgekeurd worden wegens buitenspel. 🖥️ | Jorne Spileers duwt Thorgan Hazard, die krijgt de bal tegen de arm en de VAR keurt het doelpunt af. 👀🖐️ #CLUAND pic.twitter.com/wpC9r1tpUX — Eleven Belgium (NL) (@ElevenBeNL) February 25, 2024 Wat vond u van de fase? Werd het doelpunt van Dolberg terecht afgekeurd?

