Vandereycken haalt er één naam uit bij Club Brugge: "Bij de twee goals van Anderlecht betrokken"

Club Brugge verloor zondag in eigen huis van RSC Anderlecht. Het was de eerste thuisnederlaag van het seizoen voor blauwzwart.

De titelambities van Club Brugge hebben een flinke tik gekregen door de nederlaag van zondag tegen RSC Anderlecht. In de slotminuten viel het winnende doelpunt van paarswit.

René Vandereycken volgde de topper met argusogen en zag bij de twee doelpunten van Anderlecht wel telkens dezelfde persoon in beeld komen.

“Ik ga niet zeggen dat hij de oorzaak van de nederlaag is, maar De Cuyper is wel bij de twee goals van Anderlecht betrokken”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Voor De Cuyper is er volgens de analist duidelijk nog werk aan de winkel, maar heeft hij daar wel het potentieel voor. Al zijn er ook verzachtende omstandigheden in te roepen.

Andere positie voor verdedigers bij Club Brugge

“Dat hij niet geholpen wordt door het feit dat hij op de rechtsachter tegen zijn voet moet spelen. Dat zorgt trouwens ook bij de opbouw van Club voor problemen. De Cuyper wordt vaak gedwongen om met zijn linker een kruispass te geven of terug te spelen op Mignolet.”

Dat komt het spel van Club Brugge allemaal niet ten goede. “Aan de andere kant schuift Meijer vaak hoog op en komt de rechtsvoetige Mechele in de opbouw op links te staan. Ook hij moet daardoor vaak achteruit of naar binnen. In mijn ogen wordt de opbouw van Club zo vertraagd.”

Vandereycken zou met dezelfde vier verdedigers spelen, maar dan wel op andere posities. “De Cuyper op de linksachter, Meijer links centraal in de verdediging, Mechele rechts centraal in de verdediging en Spileers op de rechtsachter, ook al is dat misschien niet zijn beste positie.”