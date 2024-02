Vertonghen reageert opvallend na winst tegen Club: "Ik wacht de beslissing van het BAS af"

Anderlecht kon zondagmiddag voor het eerst sinds 2018 nog eens winnen op het veld van Club Brugge. Toch reageerde Jan Vertonghen na de wedstrijd zeer cynisch.

Het leek er zondag lang op dat Anderlecht opnieuw niet ging winnen in Jan Breydel. Pas in het laatste kwartier kon Anderlecht een achterstand via invallers Vazquez en Angulo ombuigen naar een 1-2 winst. Het winnende doelpunt in minuut 91 zorgde voor een enorme ontlading bij de recordkampioen.

Na de wedstrijd reageerde Jan Vertonghen zeer cynisch: "In België heb je blijkbaar vier mogelijkheden: winnen, verliezen, gelijkspelen of herspelen. Dus ik wacht de beslissing van het BAS af voor een klein feestje te vieren”, reageerde Jan Vertonghen op een vraag van Het Laatste Nieuws.

Het antwoord kwam op het feit dat Anderlecht nu al twaalf punten voorsprong heeft op Club Brugge. Dat is wel enkel het geval als Anderlecht drie punten krijgt van de wedstrijd tegen Genk die waarschijnlijk nog herspeeld zal worden.