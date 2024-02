Marc Degryse geeft ferme kritiek op Ronny Deila na nederlaag tegen Anderlecht

Club Brugge verloor afgelopen weekend voor het eerst in eigen huis. RSC Anderlecht wist in extremis de topper te winnen.

Anderlecht maakte een stevig statement door Club Brugge in het Jan Breydelstadion te kloppen. Blauwzwart lijkt daarmee helemaal uitgeschakeld te zijn in de titelstrijd.

Opvallend was dat Club Brugge opnieuw op voorsprong kwam, maar zoals zo vaak dit seizoen het opnieuw heel moeilijk kreeg en nu zelfs verloor in eigen huis.

“Eigenlijk is Club nooit op zoek gegaan naar een tweede goal. Ik hoor Deila dan na de match zeggen dat ze het in de rust hadden aangepast, maar hij vergeet daarbij te vermelden dat Hazard al na twee minuten in de tweede helft de gelijkmaker had moeten binnenkoppen”, zegt Degryse aan Het Laatste Nieuws.

Deila voelt wedstrijd niet aan

Volgens de analist voelt Deila niet goed aan welke richting een match uitgaat. “Deila slaagt er niet in om het beeld van een match in het voordeel van Club te doen keren. Daarbij relativeert hij achteraf de zaken veel te veel. Dan sluipt er iets van 'we zien wel' in zo'n spelersgroep.”

Degryse meent dat iedereen zich er dan maar al te gemakkelijk bij neerlegt, ook al is het al te vaak misgelopen dit seizoen. Met als gevolg dat Club Brugge achterom moet kijken. Genk kan hen volgend weekend zelfs inhalen. Enkel de beker winnen lijkt nog het haalbare doel voor blauwzwart.