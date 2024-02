De titel is weg, de top zes in gevaar: Club-coach Ronny Deila komt met vreemde analyse

Club Brugge verloor voor het eerst in zes jaar thuis tegen Anderlecht. De titel lijkt eind februari al weg, maar Ronny Deila en co moeten ook vrezen voor hun plek in de top zes.

Het is nog maar eind februari, maar Club Brugge mag de titel wellicht voor het tweede jaar op rij op zijn buik schrijven. Na de nederlaag tegen Anderlecht kijkt blauw-zwart al aan tegen een achterstand van 20 punten op Union en 12 op Anderlecht.

Club pakte ook maar 5 op 15 in de laatste vijf wedstrijden. Maar voor Ronny Deila lijkt er niets aan de hand te zijn. "Voor mij is het géén crisis. Ik begrijp dat sommige mensen het zo zien, maar dat komt omdat de club uit een succesvolle periode komt, met 4 titels in 5 jaar."

"Vóór de succesjaren probeerde Club ook veel en mislukte het vaak. Op het einde heb je succes, maar dat komt er niet van de ene dag op de andere. Beter worden is een proces dat tijd kost. Dan kun je winnen, verliezen of gelijkspelen, it is what it is.", was de vreemde analyse van Deila.

Zwaar programma Club Brugge

"We moeten nu samen sterk blijven, er is nog veel om voor te spelen", zei de Noor nog. Er is zeker nog veel om voor te spelen voor Club Brugge, met name de top zes. De kloof met Gent, de nummer zeven in het klassement, is nog amper twee punten. En zondag moet Club naar Racing Genk.

Daarna ontvangt blauw-zwart nog OH Leuven, dat de laatste vier wil vermijden, en moet het nog naar het kunstgras van STVV.

Met nog een bekerwedstrijd tegen Union en een Europese duels in de Conference League tegen Molde daartussen, zal dat zeker niet makkelijk worden. Aan Ronny Deila om een echte crisis te vermijden.