Analist ziet wat paars-wit beter moet doen: "Dat is echt een probleem voor Anderlecht"

Anderlecht kwam zondag niet verder dan een gelijkspel op het veld van Cercle Brugge. Paars-wit deed zo geen al te beste zaak in de titelstrijd.

Anderlecht heeft afgelopen weekend met 1-1 gelijkgespeeld op het veld van Cercle Brugge. Paars-wit kon zo alweer niet winnen op verplaatsing deze play-offs.

"Anderlecht had zeven wedstrijden op rij gewonnen en verloren", merkte Alexandre Teklak op bij Complètement Foot van RTBF. "Vandaag speelden ze gelijk. Het is echt een probleem voor Anderlecht dat ze op verplaatsing niet winnen."

"In de Champions' Play-offs kun je niet alles winnen, maar je moet wel in staat zijn om in bepaalde wedstrijden op verplaatsing punten te pakken."

Maar buiten het resultaat, vond Teklak het spel ook niet goed. "Het was een wisselvallige wedstrijd, Anderlecht gebruikte hetzelfde spelpatroon als in hun eerste wedstrijd die ze wonnen tegen Cercle, behalve dat er twee afwezigen waren: Dreyer en Schmeichel."

Anderlecht staat momenteel nog op kop in de Champions' Play-offs, maar Club Brugge telt evenveel punten. Ook Union kroop al dichter, tot op één punt van paars-wit.