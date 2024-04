📷 Malick Fofana helpt Paris Saint-Germain aan de titel in Ligue 1

PSG is kampioen in Frankrijk. Daarvoor moesten ze zelfs helemaal niet in actie komen.

PSG kon zaterdagavond zelf kampioen spelen. Daarvoor moest het winnen van Le Havre, maar dat lukte echter niet. De Parijzenaars bleven steken op een 3-3-gelijkspel. Al kon het vandaag wel de titel veroveren, zonder zelf in actie te komen. Het was uitkijken was eerste achtervolger AS Monaco deed. Zij speelden op bezoek bij Olympique Lyon. Daar knalde Malick Fofana als invaller de 3-2 tegen de netten, goed vijf minuten voor tijd. Door het doelpunt van de ex-speler is PSG kampioen. Het is voor de club uit de hoofdstad de derde titel op rij, de twaalfde titel in het totaal van de clubgeschiedenis. 84' BUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUT de Malick Fofana qui délivre le Groupama Stadium 🔴🔵



Le stade est en feu !#OLASM 3-2 pic.twitter.com/Q9Z8ESkQKB — Olympique Lyonnais (@OL) April 28, 2024 À trois journées du terme de la saison 2023-2024 de Ligue 1, le Paris Saint-Germain est sacré champion de France pour la douzième fois. Les Rouge & Bleu remportent le 50e trophée de leur histoire. 🏆❤️💙#ParisiensEtChampions — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 28, 2024