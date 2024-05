Enorme verrassing bij Ajax: dit wordt hun nieuwe coach

Volgens bronnen in de buurt van Francesco Farioli en zijn manager Meïssa N'Diaye heeft Ajax in grote lijnen een overeenkomst bereikt met hun nieuwe trainer voor volgend seizoen. Ze moeten wel nog een akkoord vinden met zijn huidige club, OGC Nice, waar hij nog een contract heeft.

Farioli heeft er nog een contract tot de zomer van 2025, maar als die laatste hinderpaal uit de weg geruimd wordt zal de Italiaanse trainer voor drie seizoenen tekenen, weet De Telegraaf.

Op dinsdagochtend besloot de Ajax-directie vol voor Farioli te gaan, en kort daarna bereikten ze een principeakkoord met de trainer. Hoewel Farioli niet de eerste keuze was van Ajax, stond hij wel op een lijstje van drie kandidaten. Graham Potter leek lange tijd de favoriet te zijn om de nieuwe trainer van Ajax te worden.

Er werd echter geen overeenkomst bereikt met Potter, omdat zijn salariswensen te hoog waren voor Ajax in de huidige situatie van de club. Daarnaast wilde Potter volgens De Telegraaf zijn eigen scout meenemen. Hoewel Erik ten Hag eerder werd beschouwd als een 'droomkandidaat', bleek zijn komst niet haalbaar.

Ajax koos vervolgens voor Farioli na het bekijken van verschillende trainingen, het bestuderen van zijn speelstijl en gesprekken met hem. Binnen de club was er wat twijfel over het aannemen van een onervaren jonge trainer, maar volgens bronnen werd Farioli en zijn manager verteld dat het juist in zijn voordeel spreekt dat hij 'zonder vooroordelen' bij Ajax kan beginnen.

Farioli wordt ook gezien als een goedkoper alternatief voor Potter. Ajax moet alleen nog een afkoopsom betalen aan Nice voordat de Italiaan officieel gepresenteerd kan worden.