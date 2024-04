Voor Wouter Vrancken is het duidelijk: "Kijk maar eens naar de bank van Club Brugge"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Een week geleden behoorde Genk nog tot de kanshebbers op de titel, twee zware nederlagen tegen Club Brugge later wordt het voor de Limburgers nog knokken voor een Europees ticket. Coach Wouter Vrancken ziet waar het probleem ligt bij Genk.

Nicky Hayen vond de 0-3 zege van Club Brugge op Genk overdreven, zijn collega Wouter Vrancken vond dat een gelijkspel een logisch resultaat was geweest. "Wij begonnen goed aan de wedstrijd, wij hadden een goede reactie na de nederlaag van woensdag. Je hebt de intensiteit en de agressiviteit nodig als je zulke wedstrijden speelt en die was er wel."

Genk drukte Club Brugge inderdaad op de eigen helft, tot een communicatiefout tussen Vandevoordt en McKenzie voor de Brugse voorsprong zorgde. Zuur voor de coach. "We hebben bijna niets weggegeven, maar dan valt er een foutje", aldus Vrancken, die meteen ook benadrukte dat hij de jongens niets verwijt.

"Je moet in de dominantie de momentjes grijpen die je hebt om op voorsprong te komen en dat hebben we niet gedaan, we hebben onszelf niet beloond", oordeelt de Genkse oefenmeester.

"Tot aan de 0-2 vond ik dat we goed in de wedstrijd zaten. Bij 0-2 krijg je een tik en dan zie je de kwaliteit van Club Brugge, zij waren zeer efficiënt. Het is jammer dat mijn jongens niet beloond zijn voor hun harde werk."

Nu moet Racing Genk nog vol aan de bak voor een Europees ticket en dat met nog 3 uitwedstrijden op het programma. "Er zijn nog 12 punten te verdienen en we hebben nu 2 wedstrijden tegen een sterke ploeg gespeeld."

"Kijk maar eens naar de bank van Club Brugge, daar zitten jongens die in play-off 1 altijd basisspeler kunnen zijn. Wij moeten zorgen dat we de volgende wedstrijden meer kansen creëren en onze momenten gaan pakken. Er staat nog altijd veel op het spel."