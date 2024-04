Anderlecht-coach Riemer helder over Club Brugge: "Met alle respect, maar..."

Anderlecht is misschien wel de verliezer van de speeldag wat de titelkandidaten betreft. Het zag Club Brugge en Union twee punten dichter komen.

Door het gelijkspel tegen Cercle Brugge is Club Brugge op gelijke hoogte van Anderlecht gekomen in de stand, Union staat op slechts één puntje. Het wordt dus nog bijzonder spannend om de titel in de vier resterende wedstrijden.

Club Brugge lijkt voor Anderlecht misschien wel de grote concurrent voor de titel te worden. Blauw-zwart begon met 16 op 18 aan de play-offs en zit vol vertrouwen. Dat vertrouwen kan nog een boost krijgen met de kwalificatie voor de finale van de Conference League.

Riemer ligt niet wakker van Club Brugge

Anderlecht wordt opgejaagd wild. "Maar ik ben niet bezig met Club Brugge", zei Riemer. "Dat zeg ik met alle respect. Er zijn nog vier wedstrijden te spelen en wij staan nog eerste. We hebben alles in eigen handen."

"Als Club nog vier keer wint, dan zijn ze kampioen. Maar als wij vier keer winnen, zijn we ook kampioen. Dat is waarom de play-offs uitgevonden zijn. Als speler zijn dit de matchen die je wilt spelen."

"Dat de aandacht vooral naar Club Brugge gaat, daar ben ik niet mee bezig. Club is 'none of my business'. We zullen klaar zijn om hen te bekampen." Op de voorlaatste speeldag ontvangt Anderlecht Club Brugge in het Lotto Park.