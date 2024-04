Blessin verklapt het geheim achter de wederopstanding van Union: "Mijn spelers waren dat niet gewend"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Toegegeven, we hadden Union zelf al een beetje afgeschreven. Nu ja, wie niet na de 0 op 12 om de play-offs mee te beginnen. De twee prestaties tegen Antwerp toonden echter weer het Union van de reguliere competitie. Alexander Blessin wijt het allemaal aan vertrouwen.

En dat vertrouwen was weg na die eerste twee nederlagen waarin Union slaag kreeg van Genk en Cercle Brugge. Of het dan enkel en alleen aan dat zelfvertrouwen te wijten was, wilden wij dan wel weten.

"Weet je, mijn spelers kenden die situatie niet. Zeker de jonge spelers niet", verklaarde Blessin. "Ze hebben tijdens het reguliere seizoen wel eens een match verloren, maar de match erna wonnen we direct weer."

"Ze kenden dat niet, twee-drie keer na elkaar verliezen. En dan kom je in een patroon dat het vertrouwen wegebt. We kunnen verliezen en niet slechts één keer. Die overwinning deze week in Antwerpen gaf dat vertrouwen terug en dat zag je."

Inderdaad, na de ongelukkige 0-1 gingen de kopjes niet naar beneden. "Weet je wat door mijn hoofd ging toen Noah blunderde? Heb ik geen fout gemaakt door hem op een voor hem ongewone positie te zetten? Maar de reactie van de groep was schitterend. Met het vertrouwen kwam ook onze efficiëntie terug."

Blessin gaat er nu op hameren dat de prestaties tegen Antwerp er kwamen door te luisteren. "We moeten werken. Niet de tweede stap voor de eerste willen zetten. Dat vergaten we die eerste wedstrijden. De basics zijn het belangrijkste!"