Oud-bondscoach bekijkt de titelstrijd: "Voetballend is dat voor mij de minste van de drie"

De Jupiler Pro League wordt er iedere week spannender op. De drie ploegen bovenaan het klassement staan plots allemaal héél dicht bij elkaar.

Anderlecht en Club Brugge tellen 42 punten en staan helemaal bovenaan het klassement. Union SG volgt met slechts één puntje minder. Zo wordt het iedere week spannender.

Union kwam tegen Antwerp al snel op achterstand, maar won wel met 4-1. "Vincent Janssen heeft het cadeautje van Union goed uitgepakt, maar Antwerp was offensief veel en veel te zwak. Veel meer kan ik niet over Antwerp zeggen", begint René Vandereycken bij Het Nieuwsblad.

Union heeft de laatste tijd heel wat te verduren gekregen. Vooral mentaal wordt het dan moeilijk, want kwaliteit zit er in die ploeg genoeg. "Wat Union betreft: de mentale weerbaarheid die zij de laatste weken getoond hebben is fenomenaal. Ze zijn alweer door een individuele fout op achterstand gekomen, maar ze zijn toch hun eigen spel blijven spelen", merkte Vandereycken op.

De oud-bondscoach vindt het niet erg dat de titelstrijd zo spannend zal worden. "Een schitterend elftal vind ik het, offensief en defensief, met Puertas die er bovenuit steekt. Ook na die 0 op 12 bleef Union voor mij titelkandidaat. De details zaten hen tegen. Het is schitterend dat we weer zo’n spannende titelstrijd krijgen."

"Wie het uiteindelijk zal halen, is natuurlijk afwachten. Ik vind Union nog iets aantrekkelijker voetballen dan Club Brugge, dat wel een bredere selectie heeft. Voetballend is Anderlecht voor mij op dit moment de minste van de drie ploegen", besluit Vandereycken.