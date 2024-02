Thorsten Fink spreekt klare taal na nederlaag op RSC Anderlecht

STVV leek bij de rust op weg naar een stuntzege tegen RSC Anderlecht. Maar enkele dolle minuten later kantelde de wedstrijd helemaal in het voordeel van paarswit.

Thorsten Fink had een wedstrijdplan en dat pakte heel goed uit. De Kanaries hadden op het juiste moment balbezit. Steuckers strafte een foutje van Anderlecht af.

“Meer nog: ik zag momenten waarop de 0-2 had kunnen vallen. Maar wat na de rust gebeurde? We stonden tien minuten lang te slapen, dat kan je je hier niet permitteren. Anderlecht voerde de druk op, daar konden we blijkbaar niet tegenop. We verloochenden onze stijl”, is Fink heel erg duidelijk in Het Belang van Limburg.

Zeker doelman Suzuki laten meevoetballen was geen goed idee. Voor de rust was het al duidelijk dat dit heel grote risico’s inhield, al maakte hij uiteindelijk maar één foutje.

STVV is nog ver af van de top zes

“Als coach kan je kapstokken aanreiken, maar je moet er als speler wel staan. De crosspass bij de eerste tegengoal mocht te makkelijk komen, en we lieten Hazard tegenscoren terwijl we in de zestien in een meerderheid stonden. De gelijkmaker kwam zo te snel”, gaat Fink verder.

Fink zal er echter niet wakker van liggen. Wat er gebeurt met Charleroi en Westerlo interesseert hem veel meer dan wat Anderlecht doet.

“Dat zijn ploegen van ons niveau. We staan nog te ver af van de top zes. Dan moet je je wil negentig minuten kunnen opdringen en een paar spelers hebben die de rest oppikken na een tegenslag. We zijn nog ver verwijderd van die topteams, maar dat is niet nieuw voor me”, besluit hij.