STVV geeft eeuwfeest glans, nog lastige weken voor Westerlo op komst

Geen champagnevoetbal tijdens het eeuwfeest van Sint-Truiden, maar de Kanaries wonnen wel de partij tegen Westerlo met het kleinste verschil en zetten zo de kers op de taart tijdens de viering van 100 jaar STVV.

Westerlo-coach Rik De Mil kon geen beroep doen op de geblesseerde Vermant, Frigan kreeg een basisstek. Ook bij STVV slechts één wijziging in vergelijking met vorige week: Ito kwam aan de aftrap.

"Het feestje van de eeuw", klonk het voor de aftrap door de luidsprekers op Stayen. Sint-Truiden vierde zijn 100-jarig bestaan met een knappe ceremonie, inclusief vuurwerk, voor aanvang van de partij. Dat vuur sloeg echter geenszins over op het veld, de supporters kregen een flauwe pot voetbal geserveerd in het eerste halfuur.

Vuur was er dan weer wel halfweg het eerste bedrijf toen een tifo vuur vatte nadat STVV-supporters Bengaals vuur hadden afgestoken. De ref legde de match heel even stil en de brandweer had het vuur zeer snel geblust.

© photonews

Sint-Truiden had al na 3 minuten op voorsprong kunnen staan, maar Koita kon net niet voldoende bij de voorzet van Vanwesemael. Kort na het halfuur waren de bezoekers dicht bij de openingstreffer toen Sydorchuk op de lat kopte, doelman Suzuki moest daarna alles uit de kast halen op een schot van Piedfort.

Toch waren het de Kanaries die met een 1-0 voorsprong de rust in mochten. Na slap verdedigen bij Westerlo pakte Ito uit met een stiftertje dat Bolat over zijn vingers liet glippen.

© photonews

STVV behield de controle over de wedstrijd na de pauze. De wissels die Rik De Mil doorvoerde zorgden niet voor het gewenste effect. Koita krulde nog een bal net naast, Fujita mikte op de paal. In het slot kwamen de Kemphanen nog opzetten, maar de gelijkmaker bleef uit.

Sint-Truiden geeft zijn eeuwfeest glans met deze zege, maar de kloof met de top zes is te groot met nog 3 speeldagen te gaan. Westerlo moet opnieuw achterom kijken en staat nog voor drie belangrijke wedstrijden in de strijd om het behoud.