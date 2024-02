Thorsten Fink weet waarom hij bij STVV zit: "Daarom hebben ze me gehaald"

STVV doet het goed dit seizoen. De Limburgse club staat op de achtste plaats in het klassement, net achter KRC Genk.

Dat doet STVV-coach Thorsten Fink met zijn eigen manier van voetballen. Hij wil balbezit op de eigen speelhelft, om zo de tegenstander in de fout te dwingen. Dan kunnen de snelle aanvallers gelanceerd worden. De verdediging wordt zo ook veel betrokken in het spel.

Het is een manier van spelen die in het begin niet door iedereen werd geapprecieerd. "Iedereen was kritisch in het begin. Dus ja, ik voelde wel wat druk in mijn eerste weken", vertelde Fink bij Het Belang van Limburg.

"We zitten in het honderdjarig bestaan van de club, dus wilden we absoluut iets moois brengen. Dat is tot nog toe goed gelukt. Ik heb ook bij mijn andere clubs altijd voetbal nagestreefd vanuit balbezit. Ook de Japanse eigenaars van STVV hebben me gehaald omdat ze dat wisten", besluit hij.