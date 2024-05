Riemer heeft een probleem tegen Union: man waar hij op hoopte is nog niet helemaal klaar

Zoals tegen Cercle Brugge duidelijk werd heeft Anderlecht een rustbrenger nodig in de ploeg. Aangezien Thorgan Hazard nog lang in de lappenmand ligt, werd er gerekend op Yari Verschaeren. Maar die is nog niet klaar om te starten.

Verschaeren liep tegen KV Kortrijk een hamstringblessure op. Die is wel volledig geheeld, maar Verschaeren is nog niet in staat een volledige match af te werken. Laat staan om de wedstrijd te beginnen. Tegen Union, dat ook veel druk zet op het middenveld, kan Anderlecht zo'n profiel wel gebruiken. Rits en Delaney zijn niet de voetballers die een tegenstander gaan uitschakelen en Leoni heeft het moeilijk in de duels in zo'n intensieve matchen. Anderlecht hoopt dat Verschaeren nog zijn rol kan spelen in de rest van de play-offs, maar voor nu moet Riemer op zoek naar een andere oplossing. Zoals we eerder al schreven, ligt die misschien wel bij Majeed Ashimeru. Die werd eerder door Riemer omschreven als een joker, maar zou wel eens een belangrijkere rol kunnen krijgen. Tegen Cercle viel de Ghanese middenvelder alvast goed in met veel drive naar voor. Hij is ook de enige beschikbare middenvelder met de snelheid en techniek om een tegenstander uit te schakelen en een actie vooruit te maken.