Thierry Courtois pakt uit met een voorspelling over de comeback van zijn zoon Thibaut

De comeback van Thibaut Courtois komt met rasse schreden dichterbij. Ook vader Thierry leeft toe naar de terugkeer op het veld van zijn zoon, bij Real Madrid welteverstaan. Die komt er wellicht tegen Cadiz.

Om het over de Rode Duivels en het EK te hebben, dat heeft weinig zin. Daar is al genoeg over gezegd en geschreven. Over de terugkeer van Thibaut tussen de palen bij Real Madrid wou Thierry Courtois het wel hebben bij VTM. "Ik heb ook het gerucht gehoord dat hij titularis is tegen Cadiz", volgt vader Courtois het op de voet.

"We gaan er van uit dat de kans vrij groot is dat hij zal spelen. Ik denk dat het misschien het moment is om hem in te brengen. Hij moet eerst nog een week trainen. We zullen zien hoe goed hij de trainingsarbeid kan verdragen. Dan maakt hij een goede kans om komend weekend titularis te zijn", denkt vader Thierry.

Over de return tegen Bayern gaan we ons niet uitspreken

Enkele dagen later weerklinkt de tune van de Champions League dan alweer in Madrid. "De return tegen Bayern is een week nadien, daarover gaan we ons niet uitspreken. Tegen Cadiz kunnen we eventueel zien of hij het niveau heeft om een terugwedstrijd in de halve finales van de Champions League te spelen."

Ondanks de klasse van Thibaut is dat toch altijd een beetje afwachten. "Het lijkt me voorbarig om conclusies te trekken. Het is nog altijd trainer Ancelotti en zijn keeperstrainer die beslissen. Thibaut heeft nog altijd stappen te zetten vooraleer hij opnieuw klaar is."