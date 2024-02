Peter Vandenbempt verrast: "Het is goed nieuws dat er op Anderlecht in het publiek gefloten wordt"

Thorgan Hazard maakte na afloop van de wedstrijd een scherpe opmerking over het fluitconcert in het Lotto Park. Peter Vandenbempt denkt er het zijne van.

Thorgan Hazard was na de wedstrijd tegen STVV not amused met het fluitconcert dat het thuispubliek over had voor RSC Anderlecht.

“Hij zei dat de fans de ploeg daarmee niet geholpen hebben”, vertelt Peter Vandenbempt bij Sporza. “Meestal zeggen spelers gedwee dat de supporters gelijk hadden. Maar ik zou zeggen: het is goed nieuws dat er in Anderlecht weer gefloten wordt.”

Volgens de analist willen de fans alleen maar zeggen dat de lat veel hoger mag, iets dat in het verleden ook geregeld gebeurde. Toen vonden de spelers dat de normale gang van zaken, zo oordeelt Vandenbempt.

Twijfels bij de titelkansen van Anderlecht

“Dat was de druk die het paars-witte shirt met zich meebracht. Als die terugkeert, is dat in zekere zin goed nieuws voor Anderlecht. De ploeg heeft er overigens goed op gereageerd met vinniger en zuiverder voetbal na de rust.”

Paarswit speelde STVV van het kastje naar de muur en dat belooft veel goeds voor de toekomst, te beginnen met de topper van komende zondag tegen Club Brugge. “Er zijn nog veel twijfels over de titelkansen van Anderlecht. Wel, met een prestatie en goed resultaat tegen Brugge kan Anderlecht die laatste twijfelaars overtuigen”, besluit Vandenbempt.