Thorgan Hazard hekelt gedrag Anderlecht-supporters: "Het helpt ons niet, het steekt een beetje..."

Thorgan Hazard is de man die Anderlecht fit moet houden indien ze een kans willen maken op de titel. De aanvaller keerde eigenhandig het tij tegen STVV met een goal, een pre-assist en een uitgelokte penalty. Maar de reactie van de Anderlecht-fans in de eerste helft kon hij maar matig appreciëren.

Het publiek in het Lotto Park was bijzonder kritisch na die dramatische eerste helft. Na het snel geïncasseerde doelpunt ontbrak het de supporters aan geduld: bij elke terugspeelbal werd er gefloten. Aan het einde van de eerste helft scandeerde het stadion zelfs de naam van Théo Leoni, een duidelijke boodschap aan de basisploeg op het middenveld, die niet schitterden.

"Het publiek heeft ons niet geholpen, dat moet gezegd worden," verklaarde Thorgan Hazard na de wedstrijd. "We incasseren een doelpunt door een individuele fout, dat kan gebeuren. Maar te weinig spelers vroegen om de bal en namen hun verantwoordelijkheid. Maar het publiek was ongeduldig."

De reactie van het publiek toont ook de verwachtingen die Anderlecht, na moeilijke jaren, opnieuw heeft weten te creëren.

Het Anderlecht-publiek, te veeleisend?

"Ik kan het begrijpen, we staan op de tweede plaats, we spelen thuis... Maar als het moeilijk is, hebben we soms ook hulp nodig, en dat heeft ons niet geholpen," vervolgde Hazard. "Je moet het team steunen in zowel goede als minder goede momenten. Het is duidelijk, als je wordt uitgefloten voor een terugspeelbal, verliezen spelers het vertrouwen. Ik denk niet dat het de spelers helpt, maar we kennen de eisen van het Anderlecht-publiek."

Erger dan de fluitconcerten waren zelfs boegeroepen die klonken vanuit de tribunes van het Lotto Park tijdens de rust. "Het steekt een beetje. Dat betekent niet dat we het veld op zijn gegaan met een andere mentaliteit, ik denk dat we elke helft zo beginnen," voegde Hazard eraan toe.

"Maar we duwden naar de ultras, en eenmaal dat we scoorden, voelden we dat het stadion achter ons stond. We moeten allemaal samen zijn, dat helpt ons", concludeerde hij met een glimlach. De boodschap zal overgekomen zijn.