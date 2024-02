Eindelijk zege voor KAA Gent: Samoise zegt van wie de meeste kritiek kwam

KAA Gent haalt opgelucht adem na de overwinning in Eupen. De ploeg van Hein Vanhaezebrouck blijft zo in de top zes staan.

De kop is eraf! KAA Gent heeft na zes nederlagen en een gelijkspel eindelijk zijn eerste overwinning van 2024 beet. Er werd gewonnen van KAS Eupen met 0-2.

Nog belangrijker misschien dan de overwinning is dat de Buffalo’s met deze driepunter ook hun plekje in de top zes kunnen vasthouden.

Hong was ongetwijfeld de man van de match. Hij scoorde het openingsdoelpunt en had zelfs nog een tweede keer kunnen scoren. Uiteindelijk was het Matisse Samoise die het bevrijdende tweede doelpunt tegen de netten joeg.

Ondanks een moeilijke anderhalve maand lijkt KAA Gent op het juiste moment zijn rug te rechten. Doelpuntenmaker Matisse Samoise voelde dat de overwinning in de Oostkantons heel veel deugd deed voor zijn ploeg.

Drie punten op Eupen was belangrijkste voor KAA Gent

“We hebben altijd de steun gehad van de supporters en dat is mooi om te zien”, vertelt hij aan Sporza. “Ook voor hen is het belangrijkste dat we vandaag de drie punten pakken en de rest doet er niet toe.”

De meeste kritiek op de moeilijke start van KAA Gent kwam niet van de supporters en ook intern bleef alles bijzonder rustig. “Vooral de media was kritisch de laatste tijd, in de spelersgroep geloofden we er nog altijd in.”