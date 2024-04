Marc Degryse ziet dit vreselijke horrorscenario op Royal Antwerp FC afkomen

Royal Antwerp FC kon na de zege tegen Cercle Brugge niet bevestigen tegen Union SG. Marc Degryse vreest dan ook een horrorscenario voor de uittredende landskampioen.

Union SG pakte op bezoek bij Royal Antwerp FC zijn eerste overwinning van de Champions’ Play-offs, terwijl we al aan de vijfde wedstrijd toe waren. Door deze zege tonen de Brusselaars dat ze wel degelijk nog titelkandidaat zijn.

Bij Antwerp ligt het allemaal heel moeilijk en dat was tegen Union SG al na vijf minuten zichtbaar. “De wedstrijd begon, en ik vroeg mij luidop af: 'Hoe gaat Antwerp hier in hemelsnaam scoren?'”, klinkt het bij Marc Degryse in Het Laatste Nieuws.

Collectief falen van Royal Antwerp FC

Vincent Janssen heeft zich nog niet laten zien in deze play-offs, maar de schuld alleen bij de spits leggen is volgens Degryse niet correct. “”Hallo Balikwisha? Hallo Ekkelenkamp? Hallo middenvelders? Ik was blij dat Van Bommel tijdens de rust tegen Union ingreep en met George een extra aanvaller in het veld bracht. Niet dat het veel opleverde.”

Door de nederlaag tegen Union SG zijn de play-offs van The Great Old helemaal voorbij. Er is nog iets om voor te strijden, maar daar is een vreselijk horrorscenario mogelijk. “Alle druk komt nu op de bekerfinale. Het scenario dreigt dat Antwerp zelfs Europees voetbal gaat missen”, besluit Degryse en daar hadden ze op de Bosuil echt niet op gerekend.