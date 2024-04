KAA Gent-coach Hein Vanhaezebrouck is onder de indruk van een van zijn spelers: "Hij heeft overal zijn plaats bij een topteam"

KAA Gent neemt het zaterdag in eigen huis op tegen KVC Westerlo. Zo kunnen de Buffalo's weer een stap dichter bij de winst van de Europe Play-offs zetten.

KAA Gent mag KVC Westerlo ontvangen op de zesde speeldag van de Europe Play-offs. "Het is nog niet gedaan. Het is ook nog niet het moment om bepaalde jongens rust te gunnen. Wij willen onze thuismatchen winnen en als we dat doen, is het wel degelijk gedaan", begint hij volgens Het Nieuwsblad.

"Mechelen staat zes punten achter maar moet er dus nog zeven halen om ons voorbij te steken in de rangschikking. Natuurlijk willen we gewoon iedere match goed afwerken. Te beginnen tegen Westerlo want je kunt ook zomaar een misstap doen. Zie hoe zij speelden op Mechelen. Eén domme beslissing zorgde ervoor dat Mechelen nog won. Dat kan hier ook zomaar gebeuren."

De coach van KAA Gent is ook onder de indruk van Julien De Sart. De middenvelder tekende onlangs bij tot 2028 bij de club. "Voor ik hier tekende, was ik al bezig met Julien want je scant toch altijd wie einde contract is als Belg. Eigenlijk heeft hij overal zijn plaats bij een topteam", stelt Vanhaezebrouck.

"Anderen hadden hem ook kunnen binnenhalen en ik was dan ook heel blij dat wij dit wel deden. Natuurlijk ben ik ook tevreden met zijn ontwikkeling: hij heeft hier stappen gezet en belangrijke stappen gezet."

"Vorig jaar kreeg hij enkele aanbiedingen en ook nu weer was er interesse maar blijkbaar was die niet zo concreet. Hij heeft absoluut voor zekerheid gekozen door hier voor vier jaar te tekenen. Dat is voor hem een goede zaak want hij zal zich ook financieel verbeterd hebben", besluit de coach.