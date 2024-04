Coach Thorsten Fink spreekt zeer klare taal over zijn toekomst bij STVV

De toekomst van STVV-coach Thorsten Fink lijkt nog best onzeker. Er gingen al een aantal geruchten rond, en die temperde de coach in het verleden niet.

Thorsten Fink leverde dit seizoen al goed werk bij STVV en gaf veel jonge spelers hun kans in de ploeg. Momenteel speelt de Limburgse club zijn seizoen uit in de Europe Play-offs.

De prestaties van coach Fink zijn niet onopgemerkt voorbijgegaan. Er gingen al wat geruchten rond, en hijzelf zei al dat "bij een goed bod, een vertrek mogelijk is".

Maar nu lijkt Fink duidelijk te zijn over zijn plannen. "Ik lig nog onder contract en het is niet mijn intentie om STVV te verlaten", vertelde hij op zijn persconferentie volgens Het Belang van Limburg. "Ik wil het plan afmaken dat ik hier heb opgestart."

"De club heeft de voorbije jaren goed werk geleverd op financieel vlak. Laten we op dat elan voortgaan en verder bouwen. Mijn doel is om bij STVV te blijven en de spelers die we nodig hebben te behouden", is hij duidelijk.

"Sommigen zullen moeilijk hier te houden zijn, dat besef ik. Maar de club beseft net als ik al te goed dat we niet zomaar alle sterkhouders kunnen laten gaan. Dat zou al het goede werk vernietigen. Op dat vlak zitten we op dezelfde golflengte."

Fink sluit af door te zeggen dat hij niet met een club praat op dit moment. "Natuurlijk ben ik niet naïef. Als morgen een club als pakweg Bayern München komt aankloppen, zal ik dat aanbod uiteraard overwegen. Maar voor alle duidelijkheid: dat is nu niet aan de orde. Ik sta niet in contact met andere clubs."