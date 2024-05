Mignolet bij return meteen van goudwaarde voor Club Brugge maar waarschuwt ploegmaats in titelrace

Het was al van 17 maart geleden dat Simon Mignolet nog eens tussen de palen stond bij Club Brugge. De ervaren doelman was meteen ook van goudwaarde voor Club tegen Antwerp.

In de eerste helft moest Mignolet zich vooral wapenen tegen afstandsschoten van Antwerp. De 36-jarige doelman liet zich niet verrassen op schoten van Ejuke en Alderweireld en dook op slag van rust knap in de voeten van de doorgebroken Vincent Janssen..

"Talent alleen niet voldoende"

"We kwamen niet echt in de problemen", vertelt Mignolet na de wedstrijd. "Er waren enkele afstandsschoten maar geen grote kansen. Op het einde was het nog spannend maar hebben laten zien dat we een vuist kunnen maken. Talent alleen is soms niet genoeg, er moet ook een mentaliteit en werkkracht zijn."

Want meteen na de dubbele voorsprong van Club kwam Antwerp via een strafschop opnieuw in de wedstrijd. "Er gebeurt volgens mij niet al te veel maar het geduw en getrek kon ik niet zien", beweert hij.

Niet gissen

Nicky Hayen werd geholpen door de omstandigheden in zijn keeperkeuze want Jackers blesseerde zich op training. Mignolet is dus net op tijd terug fit: "Als je fit ben, wil je natuurlijk zo snel mogelijk opnieuw spelen. Maar Ik hoop dat het niet te erg is en Jackers snel terug is. Als we dan op het einde van de rit iets zouden winnen, kunnen we samen vieren", was de professionele reactie van Mignolet.

Club kan dus met drie punten bonus naar de Brusselse derby tussen Union en Anderlecht kijken. "Maar we moeten niet gissen en gokken op wat de tegenstanders gaan doen. We moeten naar onszelf kijken, wedstrijd per wedstrijd", besluit de doelman.