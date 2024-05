🎥 Wat een beelden! Gigantische rellen voor Franse bekerfinale, supportersbussen in brand

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Vanavond spelen Lyon en PSG de Franse bekerfinale. Voor de wedstrijd waren er gigantische rellen langs de autosnelweg.

Olympique Lyon en Paris Saint-Germain spelen vanavond om 21 uur de Franse bekerfinale. Die wordt afgewerkt in het stadion van Lille.

Deze namiddag kwam het echter tot grote rellen aan een tolstation in Fresnes, in het noorden van Frankrijk op de A1-snelweg. Supporters van Lyon en PSG geraakten daar slaags met elkaar. De beelden daarvan kan je in onderstaande video’s bekijken.

Volgens Ouest France zouden er ook twee supportersbussen van Lyon in brand gestoken zijn. Er zouden heel wat gewonden zijn, waaronder ook zes politieagenten.

Volgens RMC zijn er bussen opnieuw vertrokken naar Lille, zelfs met kapotte ramen. L'Equipe meldt dan weer dat de prefectuur een crisiscel bijeengeroepen heeft. Zopas liet men ook weten dat de wedstrijd hoe dan ook om 21 uur van start zal gaan, ondanks de rellen.

President Macron, die straks de finale bijwoont en in Tourcoing was, veroordeelt het geweld. “Dit zijn sportevenementen waarbij we vooral vrolijk en sportief moeten zijn”, verklaarde het staatshoofd. “Ik hoop dat alles vanavond zo normaal mogelijk verloopt.”

De autosnelweg zou momenteel in beide richtingen volledig geblokkeerd zijn, waardoor heel wat automobilisten vast zitten.

🚨🇫🇷 ALERTE INFO - Affrontements en cours au niveau du péage d'Arras entre supporters parisiens et lyonnais. (témoins) pic.twitter.com/LaGczLhe6f — AlertesInfos (@AlertesInfos) May 25, 2024

🔴 URGENT - GROS INCENDIE AU PÉAGE D’ARRAS + BAGARRE GÉNÉRALE ENTRE LYONNAIS ET PARISIENS. Ça chauffe ! pic.twitter.com/OXsRktV9Ow — INFO Roubaix (@InfoRoubaix_) May 25, 2024