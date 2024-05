Patrick Goots formeel: "Toont aan dat Marc Overmars zich wel degelijk over Antwerp ontfermt"

Royal Antwerp FC pakte vorig jaar de dubbel. The Great Old slaagde er dit seizoen niet in die stunt nog eens over te doen.

Het ziet er naar uit dat Royal Antwerp FC op het einde van een cyclus zit. Kampioenenmaker Mark van Bommel verlaat de club en wellicht zal dat ook met heel wat spelers het geval zijn. Volgend seizoen zal net als deze jaargang bijzonder moeilijk worden. “De voorbije jaren was the sky the limit”, zegt Patrick Goots in Gazet van Antwerpen. “Er werd zonder probleem geld tegenaan gegooid om spelers van het kaliber Nainggolan, Alderweireld en Janssen naar Deurne-Noord te halen. Zulke zotte aankopen zullen we niet meer zien.” Het is uitkijken wie vertrekt en wat er in de plaats komt. Er zijn al enkele namen genoemd, waaronder Ayrton Costa die Wijndal zal vervangen. Een Argentijn, maar er lijkt opnieuw veel Nederlands bloed op komst. Overmars blijft aan boord “De interesse in spelers uit de Eredivisie, zoals Tjaronn Chery (NEC), die al medisch gekeurd werd, en Couhaib Driouech (Excelsior), toont aan dat Marc Overmars zich achter de coulissen nog wel degelijk over Antwerp ontfermt. Da’s een goed signaal. Ik verwacht dat hij zijn schorsing tot en met november gewoon bij Antwerp uitzit.” Er werd immers gevreesd dat Marc Overmars het schip zou verlaten eenmaal Mark van Bommel zou vertrekken bij Antwerp, maar dat lijkt dan toch niet het geval te zijn. En dan is er nog de nieuwe trainer… “Jonas De Roeck lijkt mij de geknipte man om dergelijke jongens beter te maken, en opnieuw een gooi te doen naar Play-off 1 en Europees voetbal. De hosanna-stemming is even weg, maar Antwerp wordt geen meeloper.”





