Kristof D'Haene moet nog altijd lachen met passage van Glen De Boeck bij KV Kortrijk

Clubicoon Kristof D'Haene maakte wat mee als speler van KV Kortrijk. Maar ook als assistent was het een turbulente periode dit seizoen.

Kristof D’Haene zou een sabbatjaar nemen nadat hij stopte met voetballen, maar Glen De Boeck belde hem op met de vraag of hij geen assistent wou worden bij KV Kortrijk.

“Ik heb toen ja gezegd omdat ik er later geen spijt van wilde hebben, maar ik besef nu dat ik nog niet klaar ben om in de trainerswereld te stappen”, vertelt hij in Het Belang van Limburg.

“Ik voel het niet, misschien komt het later nog. Het was wel een avontuur met De Boeck, maar verder wil ik niet op hem ingaan”, lacht D’Haene hartig.

D’Haene werkte ook eventjes met Freyr Alexandersson samen, tot hij de club toch vaarwel zei midden januari tijdens de winterstop. “Ik heb op de stage trouwens ook beslist dat ik echt uit het voetbal zou stappen”, gaat D’Haene voort.

Exit bij Kortrijk

“Dat heb ik daar ook tegen CEO Pieter Eecloo gezegd. Ik zat al even in een tweestrijd. Toen we terug in België waren, heb ik Alexandersson uitgenodigd voor een etentje en ben ik eerlijk geweest tegen hem. Hij apprecieerde dat enorm.”

D’Haene hoopt dat KV Kortrijk zich redt, want 1B is toch een loterij. “Als je kijkt naar met welk budget Zulte Waregem het heeft geprobeerd en het is toch mislukt, tja. Het zou voor Kortrijk in 1B niet makkelijk zijn als er geen investeringen komen dus ik hoop dat ze het halen tegen Lommel.”