OFFICIEEL Hij is er nog maar, maar vertrekt alweer bij KV Kortrijk

De stoelendans bij KV Kortrijk blijft maar duren. Nu stapt ook een assistent op bij de club, na amper drie maanden.

KV Kortrijk heeft dit seizoen al heel wat wijzigingen moeten doorvoeren in de staf van de ploeg. Deze week kwam er daar nog eentje bij.

Kristof D’Haene kondigt in een videoboodschap op de officiële kanalen van KV Kortrijk aan dat hij na amper drie maanden de club alweer verlaat.

D’Haene, tot vorig jaar speler bij de Kerels, was door Glen De Boeck binnengehaald als man om de ploeg op sleeptouw te nemen in deze moeilijke momenten.

“Ik voelde al een paar weken voor Nieuwjaar dat ik toch een beetje het vuur en de passie mis. Hoe dat komt, weet ik niet. Hoe ik dat moet uitleggen, weet ik ook niet”, klinkt het.

D'Haene gestopt met voetballen

Eigenlijk was D’Haene van plan, nadat hij stopte met voetballen in april, enkele jaren niet in het voetbal op te duiken. Wellicht begon hij dus veel te vroeg aan een nieuw avontuur bij Kortrijk.

“De club heeft alle begrip voor deze keuze van Kristof. We bedanken Kristof voor zijn tomeloze inzet de afgelopen maanden. Voor Kristof D’Haene zal altijd plaats zijn bij KVK”, laat de club weten.