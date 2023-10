OFFICIEEL Glen De Boeck krijgt er een onverwachte assistent bij

KV Kortrijk ontsloeg Edward Still en vond met Glen De Boeck een nieuwe trainer. Nu is er ook een nieuwe assistent in het Guldensporenstadion.

Kristof D’Haene gaat opnieuw aan de slag bij KVK. Hij vervoegt de staf van Glen De Boeck en wordt assistent-trainer. De samenwerking met Jimmy Hempte werd stopgezet.

De 33-jarige linksachter was de voorbije acht seizoenen bij de Kerels aan de slag en was ook lange tijd aanvoerder. Een aanhoudende liesblessure zorgde ervoor dat hij vorige zomer een punt zette achter zijn profcarrière.

Enkele maanden later staat D'Haene echter weer in het Guldensporenstadion. Hij gaat immers aan de slag in de staf van De Boeck als assistent-trainer. Verder zal de nieuwe coach de komende maanden nog bijgestaan worden door Akpala, Urbain Spaenhoven en keeperstrainer Glenn Verbauwhede.

Voor Jimmy Hempte is er dan weer geen plaats meer in de staf. De 41-jarige is ook een gewezen linksachter van KVK en was sinds september 2022 assistent bij zijn oude club. De samenwerking met hem werd nu echter stopgezet.