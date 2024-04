Nu jaagt ook Union achter felbegeerde winger uit de Challenger Pro League

Het is al een tijdje duidelijk dat Beerschot voor volgend seizoen in 1A niet moet rekenen op Thibaud Verlinden. Ze verlengden wel zopas nog zijn contract, maar dat is vooral om een nog hogere vraagprijs rond zijn nek te kunnen hangen. De concurrentie voor hem is immers immens groot.

Schalke 04 en een heel rist Engelse tweedeklassers hebben hem al zijn op hun lijstje staan en daar heeft zich nu ook Union SG bijgevoegd, weet Het Nieuwsblad. Verlinden is de zoon van Club Brugge-coryfee Dany Verlinden. Hij heeft er ook een fantastisch seizoen opzitten bij de Ratten met vijf goals en tien assists. Met Beerschot kon hij ook onverwacht de titel pakken en de rechtstreekse promotie naar de hoogste klasse. Verlinden is ook niet de duurste. Voor een half miljoen euro zou hij mogen vertrekken op het Kiel. Het valt natuurlijk af te wachten hoeveel clubs zich zullen melden. Union SG zou er alvast één van zijn. Schalke 04, Queens Park Rangers en heel wat andere clubs informeerden al naar hem. Union wil wel kort op de bal spelen en er zou al een voorstel zijn binnengekomen. Verlinden kwam twee jaar geleden transfervrij over van het Slovaakse Slovaakse Dunajska Streda. Daarvoor kwam hij uit voor Fortuna Sittard, Stoke City, Bolton en St-Pauli. Benieuwd wat zijn keuze zal worden.