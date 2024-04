Jelle Van Damme doet gooi naar Belgisch kampioenschap: "Ik ga voor de prijzen"

Jelle Van Damme was een begenadigd voetballer bij Anderlecht en Standard, maar is sinds zijn pensioen een gepassioneerd wielrenner geworden. In die mate zelfs dat hij dit weekend meedoet aan het BK gravel.

De voormalige topvoetballer traint immers als een echte prof. “En ik sta in Turnhout voor de eerste keer aan de start van een Belgisch kampioenschap”, zegt hij in HBvL. “Stress? Neen. Ik rijd voor de prijzen, maar ik maak er geen doel van. In mijn eigen categorie – elite 3 – zou ik wel willen winnen. Maar winnen, dat kan er eigenlijk maar eentje. Snap je?” Veel op gravel heeft hij wel nog niet gereden. “Valkenburg afgelopen zondag was mijn eerste gravelwedstrijd ooit. Helemaal choco ben ik, in die mate dat ik de verkenning van het BK-parcours aan mij heb laten voorbijgaan." "Wat er leuk is aan gravelen? Niets! Of toch, je komt op plaatsen waar je anders nooit zou komen. Maar ik doe het omdat ik mij heb laten verleiden om samen met Greg (Van Avermaet, red) deel te nemen aan de Unbound, in de VS. Daarom wil ik zoveel mogelijk op die gravelfiets zitten." Die Unbound is een wedstrijd van maar liefst 300 kilometer. "Waar ben ik eigenlijk aan begonnen? Ach, als ik me maar amuseer", aldus de man die ook op de weg zijn streng trekt. “Ik ben een echte teamplayer die zich wegcijfert voor de kopmannen. Eerlijk, ik denk dat ik een goede knecht zou zijn geweest.”